QMMM

82.84 USD 6.18 (6.94%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QMMM ha avuto una variazione del -6.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.17 e ad un massimo di 98.00.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
76.17 98.00
Intervallo Annuale
0.54 303.00
Chiusura Precedente
89.02
Apertura
94.99
Bid
82.84
Ask
83.14
Minimo
76.17
Massimo
98.00
Volume
874
Variazione giornaliera
-6.94%
Variazione Mensile
1608.04%
Variazione Semestrale
7865.38%
Variazione Annuale
1227.56%
20 settembre, sabato