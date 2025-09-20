시세섹션
통화 / QMMM
QMMM

82.84 USD 6.18 (6.94%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

QMMM 환율이 오늘 -6.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 76.17이고 고가는 98.00이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
76.17 98.00
년간 변동
0.54 303.00
이전 종가
89.02
시가
94.99
Bid
82.84
Ask
83.14
저가
76.17
고가
98.00
볼륨
874
일일 변동
-6.94%
월 변동
1608.04%
6개월 변동
7865.38%
년간 변동율
1227.56%
20 9월, 토요일