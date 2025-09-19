KurseKategorien
QMMM

89.02 USD 16.62 (15.73%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QMMM hat sich für heute um -15.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.60 bis zu einem Hoch von 103.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
85.60 103.95
Jahresspanne
0.54 303.00
Vorheriger Schlusskurs
105.64
Eröffnung
95.91
Bid
89.02
Ask
89.32
Tief
85.60
Hoch
103.95
Volumen
607
Tagesänderung
-15.73%
Monatsänderung
1735.46%
6-Monatsänderung
8459.62%
Jahresänderung
1326.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K