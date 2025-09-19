Währungen / QMMM
QMMM
89.02 USD 16.62 (15.73%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QMMM hat sich für heute um -15.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.60 bis zu einem Hoch von 103.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
85.60 103.95
Jahresspanne
0.54 303.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.64
- Eröffnung
- 95.91
- Bid
- 89.02
- Ask
- 89.32
- Tief
- 85.60
- Hoch
- 103.95
- Volumen
- 607
- Tagesänderung
- -15.73%
- Monatsänderung
- 1735.46%
- 6-Monatsänderung
- 8459.62%
- Jahresänderung
- 1326.60%
