Dövizler / PSTL
PSTL: Postal Realty Trust Inc Class A
16.22 USD 0.11 (0.67%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PSTL fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.17 ve Yüksek fiyatı olarak 16.48 aralığında işlem gördü.
Postal Realty Trust Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PSTL haberleri
- Quantum Leaps! Top Stocks To Buy As The Fed Resumes Rate Cuts
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Stifel reiterates Buy rating on Postal Realty Trust stock with $17.75 target
- Postal Realty at Midwest Ideas: Strategic Growth Amid Challenges
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 Triple Net REITs Positioned For Average 10% Returns
- Postal Realty Trust: A Low-Risk Income Machine Built For Steady Cash Flow (NYSE:PSTL)
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Stifel lowers Postal Realty Trust stock price target to $17.75 on guidance update
- Postal Realty earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Postal Realty Trust (PSTL) Q2 Earnings
- Postal Realty Trust (PSTL) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Postal Realty Trust Q3 2025 slides: Targeting 7-9% NOI growth through USPS property consolidation
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Stifel raises Postal Realty Trust price target on adjusted NAV estimate
- # Postal Realty CFO Robert Klein resigns, president to serve as interim
- Postal Realty at East Coast IDEAS: Strategic Growth and Market Position
- A Slow Slowdown
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Postal Realty Trust reports annual shareholder votes
- Postal Realty Trust to Present at Nareit’s REITweek 2025
Günlük aralık
16.17 16.48
Yıllık aralık
12.26 16.48
- Önceki kapanış
- 16.33
- Açılış
- 16.40
- Satış
- 16.22
- Alış
- 16.52
- Düşük
- 16.17
- Yüksek
- 16.48
- Hacim
- 442
- Günlük değişim
- -0.67%
- Aylık değişim
- 2.40%
- 6 aylık değişim
- 14.71%
- Yıllık değişim
- 10.87%
21 Eylül, Pazar