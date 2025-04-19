货币 / PSTL
PSTL: Postal Realty Trust Inc Class A
15.77 USD 0.02 (0.13%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PSTL汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点15.77和高点15.91进行交易。
关注Postal Realty Trust Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSTL新闻
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Stifel reiterates Buy rating on Postal Realty Trust stock with $17.75 target
- Postal Realty at Midwest Ideas: Strategic Growth Amid Challenges
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 Triple Net REITs Positioned For Average 10% Returns
- Postal Realty Trust: A Low-Risk Income Machine Built For Steady Cash Flow (NYSE:PSTL)
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Stifel lowers Postal Realty Trust stock price target to $17.75 on guidance update
- Postal Realty earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Postal Realty Trust (PSTL) Q2 Earnings
- Postal Realty Trust (PSTL) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Postal Realty Trust Q3 2025 slides: Targeting 7-9% NOI growth through USPS property consolidation
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Stifel raises Postal Realty Trust price target on adjusted NAV estimate
- # Postal Realty CFO Robert Klein resigns, president to serve as interim
- Postal Realty at East Coast IDEAS: Strategic Growth and Market Position
- A Slow Slowdown
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Postal Realty Trust reports annual shareholder votes
- Postal Realty Trust to Present at Nareit’s REITweek 2025
- What Moved Markets This Week
日范围
15.77 15.91
年范围
12.26 16.05
- 前一天收盘价
- 15.75
- 开盘价
- 15.90
- 卖价
- 15.77
- 买价
- 16.07
- 最低价
- 15.77
- 最高价
- 15.91
- 交易量
- 73
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -0.44%
- 6个月变化
- 11.53%
- 年变化
- 7.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值