PSTL: Postal Realty Trust Inc Class A

15.75 USD 0.09 (0.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSTL за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.71, а максимальная — 15.90.

Следите за динамикой Postal Realty Trust Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.71 15.90
Годовой диапазон
12.26 16.05
Предыдущее закрытие
15.84
Open
15.90
Bid
15.75
Ask
16.05
Low
15.71
High
15.90
Объем
283
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
-0.57%
6-месячное изменение
11.39%
Годовое изменение
7.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.