PSTL: Postal Realty Trust Inc Class A
15.75 USD 0.09 (0.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSTL за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.71, а максимальная — 15.90.
Следите за динамикой Postal Realty Trust Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PSTL
Дневной диапазон
15.71 15.90
Годовой диапазон
12.26 16.05
- Предыдущее закрытие
- 15.84
- Open
- 15.90
- Bid
- 15.75
- Ask
- 16.05
- Low
- 15.71
- High
- 15.90
- Объем
- 283
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -0.57%
- 6-месячное изменение
- 11.39%
- Годовое изменение
- 7.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.