PSTL: Postal Realty Trust Inc Class A
16.25 USD 0.08 (0.49%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSTL hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.19 bis zu einem Hoch von 16.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Postal Realty Trust Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PSTL News
- Quantum Leaps! Top Stocks To Buy As The Fed Resumes Rate Cuts
- Postal Realty: Vorstand verkauft Aktien im Wert von 94.640 US-Dollar
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Stifel reiterates Buy rating on Postal Realty Trust stock with $17.75 target
- Postal Realty at Midwest Ideas: Strategic Growth Amid Challenges
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 Triple Net REITs Positioned For Average 10% Returns
- Postal Realty Trust: A Low-Risk Income Machine Built For Steady Cash Flow (NYSE:PSTL)
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Stifel lowers Postal Realty Trust stock price target to $17.75 on guidance update
- Postal Realty earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Postal Realty Trust (PSTL) Q2 Earnings
- Postal Realty Trust (PSTL) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Postal Realty Trust Q3 2025 slides: Targeting 7-9% NOI growth through USPS property consolidation
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Stifel raises Postal Realty Trust price target on adjusted NAV estimate
- # Postal Realty CFO Robert Klein resigns, president to serve as interim
- Postal Realty at East Coast IDEAS: Strategic Growth and Market Position
- A Slow Slowdown
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Postal Realty Trust reports annual shareholder votes
Tagesspanne
16.19 16.48
Jahresspanne
12.26 16.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.33
- Eröffnung
- 16.40
- Bid
- 16.25
- Ask
- 16.55
- Tief
- 16.19
- Hoch
- 16.48
- Volumen
- 173
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 2.59%
- 6-Monatsänderung
- 14.92%
- Jahresänderung
- 11.07%
