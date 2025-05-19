通貨 / PSTL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PSTL: Postal Realty Trust Inc Class A
16.33 USD 0.57 (3.62%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PSTLの今日の為替レートは、3.62%変化しました。日中、通貨は1あたり15.90の安値と16.34の高値で取引されました。
Postal Realty Trust Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSTL News
- Quantum Leaps! Top Stocks To Buy As The Fed Resumes Rate Cuts
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Stifel reiterates Buy rating on Postal Realty Trust stock with $17.75 target
- Postal Realty at Midwest Ideas: Strategic Growth Amid Challenges
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 3 Triple Net REITs Positioned For Average 10% Returns
- Postal Realty Trust: A Low-Risk Income Machine Built For Steady Cash Flow (NYSE:PSTL)
- Stifel analyst names top picks in triple-net REIT sector
- Stifel lowers Postal Realty Trust stock price target to $17.75 on guidance update
- Postal Realty earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Postal Realty Trust (PSTL) Q2 Earnings
- Postal Realty Trust (PSTL) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Postal Realty Trust Q3 2025 slides: Targeting 7-9% NOI growth through USPS property consolidation
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Stifel raises Postal Realty Trust price target on adjusted NAV estimate
- # Postal Realty CFO Robert Klein resigns, president to serve as interim
- Postal Realty at East Coast IDEAS: Strategic Growth and Market Position
- A Slow Slowdown
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Postal Realty Trust reports annual shareholder votes
- Postal Realty Trust to Present at Nareit’s REITweek 2025
1日のレンジ
15.90 16.34
1年のレンジ
12.26 16.34
- 以前の終値
- 15.76
- 始値
- 15.96
- 買値
- 16.33
- 買値
- 16.63
- 安値
- 15.90
- 高値
- 16.34
- 出来高
- 430
- 1日の変化
- 3.62%
- 1ヶ月の変化
- 3.09%
- 6ヶ月の変化
- 15.49%
- 1年の変化
- 11.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K