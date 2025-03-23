Dövizler / PSQH
PSQH: PSQ Holdings Inc Class A
2.30 USD 0.12 (5.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PSQH fiyatı bugün 5.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.16 ve Yüksek fiyatı olarak 2.39 aralığında işlem gördü.
PSQ Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PSQH haberleri
- President Trump Buys More Than $100 Million In Bonds - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- PublicSquare partners with Silencer Shop to offer payment solutions
- CFPB closes investigation into PublicSquare’s Credova subsidiary
- Down 35.3% in 4 Weeks, Here's Why PSQ Holdings, Inc. (PSQH) Looks Ripe for a Turnaround
- Psq Posts 18 Percent Revenue Gain
- PSQ Holdings, Inc. (PSQH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PSQ Holdings, Inc. (PSQH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Maplebear (CART) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Coupang, Inc. (CPNG) Q2 Earnings Miss Estimates
- eBay (EBAY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitcoin expert Caitlin Long joins PublicSquare’s board of directors
- PSQ payments partners with Atrius after payment service cancellation
- PublicSquare adds Apple Pay and Google Pay to payment platform
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- GrabAGun completes SPAC merger, to begin trading on NYSE as PEW
- PublicSquare Launches American-Made Market
- psq holdings reports voting results from annual meeting
- PublicSquare to Present at Maxim Group 2025 Virtual Tech Conference
- PSQ Holdings stock rises on digital asset strategy plans
- PublicSquare explores digital asset treasury strategy
- PSQ Holdings Stock: Rapid Expansion A Potential Gamble (NYSE:PSQH)
Günlük aralık
2.16 2.39
Yıllık aralık
1.55 7.77
- Önceki kapanış
- 2.18
- Açılış
- 2.16
- Satış
- 2.30
- Alış
- 2.60
- Düşük
- 2.16
- Yüksek
- 2.39
- Hacim
- 1.511 K
- Günlük değişim
- 5.50%
- Aylık değişim
- 41.10%
- 6 aylık değişim
- -0.86%
- Yıllık değişim
- -3.77%
