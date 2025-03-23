QuotazioniSezioni
PSQH: PSQ Holdings Inc Class A

2.30 USD 0.12 (5.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PSQH ha avuto una variazione del 5.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.16 e ad un massimo di 2.39.

Segui le dinamiche di PSQ Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.16 2.39
Intervallo Annuale
1.55 7.77
Chiusura Precedente
2.18
Apertura
2.16
Bid
2.30
Ask
2.60
Minimo
2.16
Massimo
2.39
Volume
1.511 K
Variazione giornaliera
5.50%
Variazione Mensile
41.10%
Variazione Semestrale
-0.86%
Variazione Annuale
-3.77%
