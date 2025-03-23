通貨 / PSQH
PSQH: PSQ Holdings Inc Class A
2.18 USD 0.08 (3.81%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PSQHの今日の為替レートは、3.81%変化しました。日中、通貨は1あたり2.10の安値と2.21の高値で取引されました。
PSQ Holdings Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PSQH News
1日のレンジ
2.10 2.21
1年のレンジ
1.55 7.77
- 以前の終値
- 2.10
- 始値
- 2.12
- 買値
- 2.18
- 買値
- 2.48
- 安値
- 2.10
- 高値
- 2.21
- 出来高
- 852
- 1日の変化
- 3.81%
- 1ヶ月の変化
- 33.74%
- 6ヶ月の変化
- -6.03%
- 1年の変化
- -8.79%
