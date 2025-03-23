Moedas / PSQH
PSQH: PSQ Holdings Inc Class A
2.17 USD 0.07 (3.33%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSQH para hoje mudou para 3.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.10 e o mais alto foi 2.21.
Veja a dinâmica do par de moedas PSQ Holdings Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PSQH Notícias
Faixa diária
2.10 2.21
Faixa anual
1.55 7.77
- Fechamento anterior
- 2.10
- Open
- 2.12
- Bid
- 2.17
- Ask
- 2.47
- Low
- 2.10
- High
- 2.21
- Volume
- 659
- Mudança diária
- 3.33%
- Mudança mensal
- 33.13%
- Mudança de 6 meses
- -6.47%
- Mudança anual
- -9.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh