PSQH: PSQ Holdings Inc Class A
2.26 USD 0.08 (3.67%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSQH hat sich für heute um 3.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.16 bis zu einem Hoch von 2.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die PSQ Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PSQH News
Tagesspanne
2.16 2.39
Jahresspanne
1.55 7.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.18
- Eröffnung
- 2.16
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Tief
- 2.16
- Hoch
- 2.39
- Volumen
- 1.069 K
- Tagesänderung
- 3.67%
- Monatsänderung
- 38.65%
- 6-Monatsänderung
- -2.59%
- Jahresänderung
- -5.44%
