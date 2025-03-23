Валюты / PSQH
PSQH: PSQ Holdings Inc Class A
2.00 USD 0.03 (1.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSQH за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.95, а максимальная — 2.02.
Следите за динамикой PSQ Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PSQH
- President Trump Buys More Than $100 Million In Bonds - UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- PublicSquare partners with Silencer Shop to offer payment solutions
- CFPB closes investigation into PublicSquare’s Credova subsidiary
- Down 35.3% in 4 Weeks, Here's Why PSQ Holdings, Inc. (PSQH) Looks Ripe for a Turnaround
- Psq Posts 18 Percent Revenue Gain
- PSQ Holdings, Inc. (PSQH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PSQ Holdings, Inc. (PSQH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Maplebear (CART) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Coupang, Inc. (CPNG) Q2 Earnings Miss Estimates
- eBay (EBAY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitcoin expert Caitlin Long joins PublicSquare’s board of directors
- PSQ payments partners with Atrius after payment service cancellation
- PublicSquare adds Apple Pay and Google Pay to payment platform
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- GrabAGun completes SPAC merger, to begin trading on NYSE as PEW
- PublicSquare Launches American-Made Market
- psq holdings reports voting results from annual meeting
- PublicSquare to Present at Maxim Group 2025 Virtual Tech Conference
- PSQ Holdings stock rises on digital asset strategy plans
- PublicSquare explores digital asset treasury strategy
- PSQ Holdings Stock: Rapid Expansion A Potential Gamble (NYSE:PSQH)
Дневной диапазон
1.95 2.02
Годовой диапазон
1.55 7.77
- Предыдущее закрытие
- 2.03
- Open
- 2.02
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.95
- High
- 2.02
- Объем
- 644
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- 22.70%
- 6-месячное изменение
- -13.79%
- Годовое изменение
- -16.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.