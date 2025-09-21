FiyatlarBölümler
PETWW: Wag! Group Co - Warrant

0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PETWW fiyatı bugün -49.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0019 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0043 aralığında işlem gördü.

Wag! Group Co - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0019 0.0043
Yıllık aralık
0.0019 0.0598
Önceki kapanış
0.0059
Açılış
0.0037
Satış
0.0030
Alış
0.0060
Düşük
0.0019
Yüksek
0.0043
Hacim
386
Günlük değişim
-49.15%
Aylık değişim
-82.35%
6 aylık değişim
-85.00%
Yıllık değişim
-93.33%
