PETWW: Wag! Group Co - Warrant
0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PETWW за сегодня изменился на -49.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0019, а максимальная — 0.0043.
Следите за динамикой Wag! Group Co - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0019 0.0043
Годовой диапазон
0.0019 0.0598
- Предыдущее закрытие
- 0.0059
- Open
- 0.0037
- Bid
- 0.0030
- Ask
- 0.0060
- Low
- 0.0019
- High
- 0.0043
- Объем
- 386
- Дневное изменение
- -49.15%
- Месячное изменение
- -82.35%
- 6-месячное изменение
- -85.00%
- Годовое изменение
- -93.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.