PETWW: Wag! Group Co - Warrant
0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PETWWの今日の為替レートは、-49.15%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0019の安値と0.0043の高値で取引されました。
Wag! Group Co - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0019 0.0043
1年のレンジ
0.0019 0.0598
- 以前の終値
- 0.0059
- 始値
- 0.0037
- 買値
- 0.0030
- 買値
- 0.0060
- 安値
- 0.0019
- 高値
- 0.0043
- 出来高
- 386
- 1日の変化
- -49.15%
- 1ヶ月の変化
- -82.35%
- 6ヶ月の変化
- -85.00%
- 1年の変化
- -93.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K