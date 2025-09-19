Währungen / PETWW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PETWW: Wag! Group Co - Warrant
0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PETWW hat sich für heute um -49.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0019 bis zu einem Hoch von 0.0043 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wag! Group Co - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0019 0.0043
Jahresspanne
0.0019 0.0598
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0059
- Eröffnung
- 0.0037
- Bid
- 0.0030
- Ask
- 0.0060
- Tief
- 0.0019
- Hoch
- 0.0043
- Volumen
- 386
- Tagesänderung
- -49.15%
- Monatsänderung
- -82.35%
- 6-Monatsänderung
- -85.00%
- Jahresänderung
- -93.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K