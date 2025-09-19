KurseKategorien
PETWW: Wag! Group Co - Warrant

0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PETWW hat sich für heute um -49.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0019 bis zu einem Hoch von 0.0043 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wag! Group Co - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0019 0.0043
Jahresspanne
0.0019 0.0598
Vorheriger Schlusskurs
0.0059
Eröffnung
0.0037
Bid
0.0030
Ask
0.0060
Tief
0.0019
Hoch
0.0043
Volumen
386
Tagesänderung
-49.15%
Monatsänderung
-82.35%
6-Monatsänderung
-85.00%
Jahresänderung
-93.33%
