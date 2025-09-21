QuotazioniSezioni
PETWW: Wag! Group Co - Warrant

0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PETWW ha avuto una variazione del -49.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0019 e ad un massimo di 0.0043.

Segui le dinamiche di Wag! Group Co - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0019 0.0043
Intervallo Annuale
0.0019 0.0598
Chiusura Precedente
0.0059
Apertura
0.0037
Bid
0.0030
Ask
0.0060
Minimo
0.0019
Massimo
0.0043
Volume
386
Variazione giornaliera
-49.15%
Variazione Mensile
-82.35%
Variazione Semestrale
-85.00%
Variazione Annuale
-93.33%
21 settembre, domenica