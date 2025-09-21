Valute / PETWW
PETWW: Wag! Group Co - Warrant
0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PETWW ha avuto una variazione del -49.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0019 e ad un massimo di 0.0043.
Segui le dinamiche di Wag! Group Co - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0019 0.0043
Intervallo Annuale
0.0019 0.0598
- Chiusura Precedente
- 0.0059
- Apertura
- 0.0037
- Bid
- 0.0030
- Ask
- 0.0060
- Minimo
- 0.0019
- Massimo
- 0.0043
- Volume
- 386
- Variazione giornaliera
- -49.15%
- Variazione Mensile
- -82.35%
- Variazione Semestrale
- -85.00%
- Variazione Annuale
- -93.33%
21 settembre, domenica