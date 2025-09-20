CotationsSections
Devises / PETWW
PETWW: Wag! Group Co - Warrant

0.0030 USD 0.0029 (49.15%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PETWW a changé de -49.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0019 et à un maximum de 0.0043.

Suivez la dynamique Wag! Group Co - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0019 0.0043
Range Annuel
0.0019 0.0598
Clôture Précédente
0.0059
Ouverture
0.0037
Bid
0.0030
Ask
0.0060
Plus Bas
0.0019
Plus Haut
0.0043
Volume
386
Changement quotidien
-49.15%
Changement Mensuel
-82.35%
Changement à 6 Mois
-85.00%
Changement Annuel
-93.33%
20 septembre, samedi