PAVS: Paranovus Entertainment Technology Ltd - Class A

0.90 USD 0.09 (11.11%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PAVS fiyatı bugün 11.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.78 ve Yüksek fiyatı olarak 0.91 aralığında işlem gördü.

Paranovus Entertainment Technology Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.78 0.91
Yıllık aralık
0.50 1.50
Önceki kapanış
0.81
Açılış
0.84
Satış
0.90
Alış
1.20
Düşük
0.78
Yüksek
0.91
Hacim
259
Günlük değişim
11.11%
Aylık değişim
30.43%
6 aylık değişim
-34.31%
Yıllık değişim
80.00%
21 Eylül, Pazar