PAVS: Paranovus Entertainment Technology Ltd - Class A
0.90 USD 0.09 (11.11%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAVS ha avuto una variazione del 11.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.78 e ad un massimo di 0.91.
Segui le dinamiche di Paranovus Entertainment Technology Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.78 0.91
Intervallo Annuale
0.50 1.50
- Chiusura Precedente
- 0.81
- Apertura
- 0.84
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Minimo
- 0.78
- Massimo
- 0.91
- Volume
- 259
- Variazione giornaliera
- 11.11%
- Variazione Mensile
- 30.43%
- Variazione Semestrale
- -34.31%
- Variazione Annuale
- 80.00%
21 settembre, domenica