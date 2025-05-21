Währungen / PAVS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PAVS: Paranovus Entertainment Technology Ltd - Class A
0.84 USD 0.03 (3.70%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAVS hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.78 bis zu einem Hoch von 0.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Paranovus Entertainment Technology Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.78 0.87
Jahresspanne
0.50 1.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.81
- Eröffnung
- 0.84
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Tief
- 0.78
- Hoch
- 0.87
- Volumen
- 188
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- 21.74%
- 6-Monatsänderung
- -38.69%
- Jahresänderung
- 68.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K