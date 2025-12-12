- Genel bakış
PACH: Pioneer Acquisition I Corp
PACH fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.10 ve Yüksek fiyatı olarak 10.10 aralığında işlem gördü.
Pioneer Acquisition I Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
PACH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi 10.10 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.10 - 10.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.10 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 326 değerine ulaştı. PACH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi temettü ödüyor mu?
Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi şu anda 10.10 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.20% ve USD değerlerini izler. PACH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PACH hisse senedi nasıl alınır?
Pioneer Acquisition I Corp hisselerini şu anki 10.10 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.10 ve Ask 10.40 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 326 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PACH fiyat hareketlerini takip edin.
PACH hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Pioneer Acquisition I Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.94 - 10.16 ve mevcut fiyatı 10.10 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.10 veya Ask 10.40 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.30% ve 6 aylık değişim oranı 1.20% değerlerini karşılaştırır. PACH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi yıllık olarak 10.16 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.94 - 10.16). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.10 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Pioneer Acquisition I Corp performansını takip edin.
Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Pioneer Acquisition I Corp (PACH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.94 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.10 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.94 - 10.16 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PACH fiyat hareketlerini izleyin.
PACH hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Pioneer Acquisition I Corp geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.10 ve yıllık değişim oranı 1.20% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 10.10
- Açılış
- 10.10
- Satış
- 10.10
- Alış
- 10.40
- Düşük
- 10.10
- Yüksek
- 10.10
- Hacim
- 326
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -0.30%
- 6 aylık değişim
- 1.20%
- Yıllık değişim
- 1.20%
