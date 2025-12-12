PACH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi 10.10 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.10 - 10.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.10 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 326 değerine ulaştı. PACH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi şu anda 10.10 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.20% ve USD değerlerini izler. PACH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PACH hisse senedi nasıl alınır? Pioneer Acquisition I Corp hisselerini şu anki 10.10 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.10 ve Ask 10.40 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 326 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PACH fiyat hareketlerini takip edin.

PACH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Pioneer Acquisition I Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.94 - 10.16 ve mevcut fiyatı 10.10 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.10 veya Ask 10.40 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.30% ve 6 aylık değişim oranı 1.20% değerlerini karşılaştırır. PACH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi yıllık olarak 10.16 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.94 - 10.16). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.10 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Pioneer Acquisition I Corp performansını takip edin.

Pioneer Acquisition I Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Pioneer Acquisition I Corp (PACH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.94 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.10 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.94 - 10.16 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PACH fiyat hareketlerini izleyin.