クォートセクション
通貨 / PACH
株に戻る

PACH: パイオニア・アクイジションI

10.09 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

PACHの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.09の安値と10.10の高値で取引されました。

パイオニア・アクイジションIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

PACH株の現在の価格は？

パイオニア・アクイジションIの株価は本日10.09です。10.09 - 10.10内で取引され、前日の終値は10.10、取引量は3に達しました。PACHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

パイオニア・アクイジションIの株は配当を出しますか？

パイオニア・アクイジションIの現在の価格は10.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。PACHの動きはライブチャートで確認できます。

PACH株を買う方法は？

パイオニア・アクイジションIの株は現在10.09で購入可能です。注文は通常10.09または10.39付近で行われ、3や-0.10%が市場の動きを示します。PACHの最新情報はライブチャートで確認できます。

PACH株に投資する方法は？

パイオニア・アクイジションIへの投資では、年間の値幅9.94 - 10.16と現在の10.09を考慮します。注文は多くの場合10.09や10.39で行われる前に、-0.39%や1.10%と比較されます。PACHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

パイオニア・アクイジションIの株の最高値は？

パイオニア・アクイジションIの過去1年の最高値は10.16でした。9.94 - 10.16内で株価は大きく変動し、10.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。パイオニア・アクイジションIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

パイオニア・アクイジションIの株の最低値は？

パイオニア・アクイジションI(PACH)の年間最安値は9.94でした。現在の10.09や9.94 - 10.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PACHの動きはライブチャートで確認できます。

PACHの株式分割はいつ行われましたか？

パイオニア・アクイジションIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.10、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.09 10.10
1年のレンジ
9.94 10.16
以前の終値
10.10
始値
10.10
買値
10.09
買値
10.39
安値
10.09
高値
10.10
出来高
3
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-0.39%
6ヶ月の変化
1.10%
1年の変化
1.10%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待