PACH: パイオニア・アクイジションI
PACHの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.09の安値と10.10の高値で取引されました。
パイオニア・アクイジションIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PACH株の現在の価格は？
パイオニア・アクイジションIの株価は本日10.09です。10.09 - 10.10内で取引され、前日の終値は10.10、取引量は3に達しました。PACHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
パイオニア・アクイジションIの株は配当を出しますか？
パイオニア・アクイジションIの現在の価格は10.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。PACHの動きはライブチャートで確認できます。
PACH株を買う方法は？
パイオニア・アクイジションIの株は現在10.09で購入可能です。注文は通常10.09または10.39付近で行われ、3や-0.10%が市場の動きを示します。PACHの最新情報はライブチャートで確認できます。
PACH株に投資する方法は？
パイオニア・アクイジションIへの投資では、年間の値幅9.94 - 10.16と現在の10.09を考慮します。注文は多くの場合10.09や10.39で行われる前に、-0.39%や1.10%と比較されます。PACHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
パイオニア・アクイジションIの株の最高値は？
パイオニア・アクイジションIの過去1年の最高値は10.16でした。9.94 - 10.16内で株価は大きく変動し、10.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。パイオニア・アクイジションIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
パイオニア・アクイジションIの株の最低値は？
パイオニア・アクイジションI(PACH)の年間最安値は9.94でした。現在の10.09や9.94 - 10.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PACHの動きはライブチャートで確認できます。
PACHの株式分割はいつ行われましたか？
パイオニア・アクイジションIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.10、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.10
- 始値
- 10.10
- 買値
- 10.09
- 買値
- 10.39
- 安値
- 10.09
- 高値
- 10.10
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.39%
- 6ヶ月の変化
- 1.10%
- 1年の変化
- 1.10%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前