QuotazioniSezioni
Valute / PACH
Tornare a Azioni

PACH: Pioneer Acquisition I Corp

10.10 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio PACH ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.10 e ad un massimo di 10.10.

Segui le dinamiche di Pioneer Acquisition I Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PACH oggi?

Oggi le azioni Pioneer Acquisition I Corp sono prezzate a 10.10. Viene scambiato all'interno di 10.10 - 10.10, la chiusura di ieri è stata 10.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 326. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PACH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pioneer Acquisition I Corp pagano dividendi?

Pioneer Acquisition I Corp è attualmente valutato a 10.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PACH.

Come acquistare azioni PACH?

Puoi acquistare azioni Pioneer Acquisition I Corp al prezzo attuale di 10.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.10 o 10.40, mentre 326 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PACH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PACH?

Investire in Pioneer Acquisition I Corp implica considerare l'intervallo annuale 9.94 - 10.16 e il prezzo attuale 10.10. Molti confrontano -0.30% e 1.20% prima di effettuare ordini su 10.10 o 10.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PACH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pioneer Acquisition I Corp?

Il prezzo massimo di Pioneer Acquisition I Corp nell'ultimo anno è stato 10.16. All'interno di 9.94 - 10.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pioneer Acquisition I Corp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pioneer Acquisition I Corp?

Il prezzo più basso di Pioneer Acquisition I Corp (PACH) nel corso dell'anno è stato 9.94. Confrontandolo con gli attuali 10.10 e 9.94 - 10.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PACH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PACH?

Pioneer Acquisition I Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.10 e 1.20%.

Intervallo Giornaliero
10.10 10.10
Intervallo Annuale
9.94 10.16
Chiusura Precedente
10.10
Apertura
10.10
Bid
10.10
Ask
10.40
Minimo
10.10
Massimo
10.10
Volume
326
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.30%
Variazione Semestrale
1.20%
Variazione Annuale
1.20%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev