PACH: Pioneer Acquisition I Corp
A taxa do PACH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.10 e o mais alto foi 10.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Pioneer Acquisition I Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PACH hoje?
Hoje Pioneer Acquisition I Corp (PACH) está avaliado em 10.10. O instrumento é negociado dentro de 10.10 - 10.10, o fechamento de ontem foi 10.10, e o volume de negociação atingiu 326. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PACH em tempo real.
As ações de Pioneer Acquisition I Corp pagam dividendos?
Atualmente Pioneer Acquisition I Corp está avaliado em 10.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.20% e USD. Monitore os movimentos de PACH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PACH?
Você pode comprar ações de Pioneer Acquisition I Corp (PACH) pelo preço atual 10.10. Ordens geralmente são executadas perto de 10.10 ou 10.40, enquanto 326 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PACH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PACH?
Investir em Pioneer Acquisition I Corp envolve considerar a faixa anual 9.94 - 10.16 e o preço atual 10.10. Muitos comparam -0.30% e 1.20% antes de enviar ordens em 10.10 ou 10.40. Estude as mudanças diárias de preço de PACH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pioneer Acquisition I Corp?
O maior preço de Pioneer Acquisition I Corp (PACH) no último ano foi 10.16. As ações oscilaram bastante dentro de 9.94 - 10.16, e a comparação com 10.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pioneer Acquisition I Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pioneer Acquisition I Corp?
O menor preço de Pioneer Acquisition I Corp (PACH) no ano foi 9.94. A comparação com o preço atual 10.10 e 9.94 - 10.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PACH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PACH?
No passado Pioneer Acquisition I Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.10 e 1.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.10
- Open
- 10.10
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Low
- 10.10
- High
- 10.10
- Volume
- 326
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.30%
- Mudança de 6 meses
- 1.20%
- Mudança anual
- 1.20%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.