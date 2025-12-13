- Panorámica
PACH: Pioneer Acquisition I Corp
El tipo de cambio de PACH de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.09, mientras que el máximo ha alcanzado 10.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pioneer Acquisition I Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PACH hoy?
Pioneer Acquisition I Corp (PACH) se evalúa hoy en 10.09. El instrumento se negocia dentro de 10.09 - 10.10; el cierre de ayer ha sido 10.10 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PACH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pioneer Acquisition I Corp?
Pioneer Acquisition I Corp se evalúa actualmente en 10.09. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.10% y USD. Monitoree los movimientos de PACH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PACH?
Puede comprar acciones de Pioneer Acquisition I Corp (PACH) al precio actual de 10.09. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.09 o 10.39, mientras que 3 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PACH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PACH?
Invertir en Pioneer Acquisition I Corp implica tener en cuenta el rango anual 9.94 - 10.16 y el precio actual 10.09. Muchos comparan -0.39% y 1.10% antes de colocar órdenes en 10.09 o 10.39. Estudie los cambios diarios de precios de PACH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pioneer Acquisition I Corp?
El precio más alto de Pioneer Acquisition I Corp (PACH) en el último año ha sido 10.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.94 - 10.16, una comparación con 10.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pioneer Acquisition I Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pioneer Acquisition I Corp?
El precio más bajo de Pioneer Acquisition I Corp (PACH) para el año ha sido 9.94. La comparación con los actuales 10.09 y 9.94 - 10.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PACH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PACH?
En el pasado, Pioneer Acquisition I Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.10 y 1.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.10
- Open
- 10.10
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Low
- 10.09
- High
- 10.10
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- -0.39%
- Cambio a 6 meses
- 1.10%
- Cambio anual
- 1.10%