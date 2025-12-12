- Обзор рынка
PACH: Pioneer Acquisition I Corp
Курс PACH за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.10.
Следите за динамикой Pioneer Acquisition I Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PACH сегодня?
Pioneer Acquisition I Corp (PACH) сегодня оценивается на уровне 10.09. Инструмент торгуется в пределах 10.09 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.10, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PACH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pioneer Acquisition I Corp?
Pioneer Acquisition I Corp в настоящее время оценивается в 10.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения PACH на графике в реальном времени.
Как купить акции PACH?
Вы можете купить акции Pioneer Acquisition I Corp (PACH) по текущей цене 10.09. Ордера обычно размещаются около 10.09 или 10.39, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PACH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PACH?
Инвестирование в Pioneer Acquisition I Corp предполагает учет годового диапазона 9.94 - 10.16 и текущей цены 10.09. Многие сравнивают -0.39% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.09 или 10.39. Изучайте ежедневные изменения цены PACH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pioneer Acquisition I Corp?
Самая высокая цена Pioneer Acquisition I Corp (PACH) за последний год составила 10.16. Акции заметно колебались в пределах 9.94 - 10.16, сравнение с 10.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pioneer Acquisition I Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pioneer Acquisition I Corp?
Самая низкая цена Pioneer Acquisition I Corp (PACH) за год составила 9.94. Сравнение с текущими 10.09 и 9.94 - 10.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PACH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PACH?
В прошлом Pioneer Acquisition I Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.10 и 1.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.10
- Open
- 10.10
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Low
- 10.09
- High
- 10.10
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- 1.10%
- Годовое изменение
- 1.10%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.