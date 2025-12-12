КотировкиРазделы
PACH: Pioneer Acquisition I Corp

10.09 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PACH за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.10.

Следите за динамикой Pioneer Acquisition I Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PACH сегодня?

Pioneer Acquisition I Corp (PACH) сегодня оценивается на уровне 10.09. Инструмент торгуется в пределах 10.09 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.10, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PACH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pioneer Acquisition I Corp?

Pioneer Acquisition I Corp в настоящее время оценивается в 10.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения PACH на графике в реальном времени.

Как купить акции PACH?

Вы можете купить акции Pioneer Acquisition I Corp (PACH) по текущей цене 10.09. Ордера обычно размещаются около 10.09 или 10.39, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PACH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PACH?

Инвестирование в Pioneer Acquisition I Corp предполагает учет годового диапазона 9.94 - 10.16 и текущей цены 10.09. Многие сравнивают -0.39% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.09 или 10.39. Изучайте ежедневные изменения цены PACH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pioneer Acquisition I Corp?

Самая высокая цена Pioneer Acquisition I Corp (PACH) за последний год составила 10.16. Акции заметно колебались в пределах 9.94 - 10.16, сравнение с 10.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pioneer Acquisition I Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pioneer Acquisition I Corp?

Самая низкая цена Pioneer Acquisition I Corp (PACH) за год составила 9.94. Сравнение с текущими 10.09 и 9.94 - 10.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PACH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PACH?

В прошлом Pioneer Acquisition I Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.10 и 1.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.09 10.10
Годовой диапазон
9.94 10.16
Предыдущее закрытие
10.10
Open
10.10
Bid
10.09
Ask
10.39
Low
10.09
High
10.10
Объем
3
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.39%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
1.10%
