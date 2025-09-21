FiyatlarBölümler
ONMDW: OneMedNet Corp - Warrant

0.0393 USD 0.0042 (9.66%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ONMDW fiyatı bugün -9.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0393 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0393 aralığında işlem gördü.

OneMedNet Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0393 0.0393
Yıllık aralık
0.0140 0.0625
Önceki kapanış
0.0435
Açılış
0.0393
Satış
0.0393
Alış
0.0423
Düşük
0.0393
Yüksek
0.0393
Hacim
1
Günlük değişim
-9.66%
Aylık değişim
117.13%
6 aylık değişim
95.52%
Yıllık değişim
26.77%
21 Eylül, Pazar