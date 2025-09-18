Divisas / ONMDW
ONMDW: OneMedNet Corp - Warrant
0.0449 USD 0.0072 (19.10%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ONMDW de hoy ha cambiado un 19.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0380, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0450.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OneMedNet Corp - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.0380 0.0450
Rango anual
0.0140 0.0625
- Cierres anteriores
- 0.0377
- Open
- 0.0380
- Bid
- 0.0449
- Ask
- 0.0479
- Low
- 0.0380
- High
- 0.0450
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 19.10%
- Cambio mensual
- 148.07%
- Cambio a 6 meses
- 123.38%
- Cambio anual
- 44.84%
