QuotazioniSezioni
Valute / ONMDW
Tornare a Azioni

ONMDW: OneMedNet Corp - Warrant

0.0393 USD 0.0042 (9.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONMDW ha avuto una variazione del -9.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0393 e ad un massimo di 0.0393.

Segui le dinamiche di OneMedNet Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0393 0.0393
Intervallo Annuale
0.0140 0.0625
Chiusura Precedente
0.0435
Apertura
0.0393
Bid
0.0393
Ask
0.0423
Minimo
0.0393
Massimo
0.0393
Volume
1
Variazione giornaliera
-9.66%
Variazione Mensile
117.13%
Variazione Semestrale
95.52%
Variazione Annuale
26.77%
21 settembre, domenica