Valute / ONMDW
ONMDW: OneMedNet Corp - Warrant
0.0393 USD 0.0042 (9.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONMDW ha avuto una variazione del -9.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0393 e ad un massimo di 0.0393.
Segui le dinamiche di OneMedNet Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0393 0.0393
Intervallo Annuale
0.0140 0.0625
- Chiusura Precedente
- 0.0435
- Apertura
- 0.0393
- Bid
- 0.0393
- Ask
- 0.0423
- Minimo
- 0.0393
- Massimo
- 0.0393
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -9.66%
- Variazione Mensile
- 117.13%
- Variazione Semestrale
- 95.52%
- Variazione Annuale
- 26.77%
21 settembre, domenica