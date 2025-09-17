Валюты / ONMDW
ONMDW: OneMedNet Corp - Warrant
0.0449 USD 0.0072 (19.10%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONMDW за сегодня изменился на 19.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0380, а максимальная — 0.0450.
Следите за динамикой OneMedNet Corp - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0380 0.0450
Годовой диапазон
0.0140 0.0625
- Предыдущее закрытие
- 0.0377
- Open
- 0.0380
- Bid
- 0.0449
- Ask
- 0.0479
- Low
- 0.0380
- High
- 0.0450
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 19.10%
- Месячное изменение
- 148.07%
- 6-месячное изменение
- 123.38%
- Годовое изменение
- 44.84%
