ONMDW: OneMedNet Corp - Warrant

0.0393 USD 0.0042 (9.66%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ONMDW a changé de -9.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0393 et à un maximum de 0.0393.

Suivez la dynamique OneMedNet Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0393 0.0393
Range Annuel
0.0140 0.0625
Clôture Précédente
0.0435
Ouverture
0.0393
Bid
0.0393
Ask
0.0423
Plus Bas
0.0393
Plus Haut
0.0393
Volume
1
Changement quotidien
-9.66%
Changement Mensuel
117.13%
Changement à 6 Mois
95.52%
Changement Annuel
26.77%
20 septembre, samedi