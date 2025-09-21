Dövizler / ONFOW
ONFOW: Onfolio Holdings Inc - Warrant
0.2050 USD 0.0342 (20.02%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ONFOW fiyatı bugün 20.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2050 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2050 aralığında işlem gördü.
Onfolio Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.2050 0.2050
Yıllık aralık
0.0895 0.3323
- Önceki kapanış
- 0.1708
- Açılış
- 0.2050
- Satış
- 0.2050
- Alış
- 0.2080
- Düşük
- 0.2050
- Yüksek
- 0.2050
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 20.02%
- Aylık değişim
- -1.63%
- 6 aylık değişim
- 15.62%
- Yıllık değişim
- 7.89%
21 Eylül, Pazar