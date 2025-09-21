FiyatlarBölümler
Dövizler / ONFOW
Geri dön - Hisse senetleri

ONFOW: Onfolio Holdings Inc - Warrant

0.2050 USD 0.0342 (20.02%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ONFOW fiyatı bugün 20.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2050 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2050 aralığında işlem gördü.

Onfolio Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.2050 0.2050
Yıllık aralık
0.0895 0.3323
Önceki kapanış
0.1708
Açılış
0.2050
Satış
0.2050
Alış
0.2080
Düşük
0.2050
Yüksek
0.2050
Hacim
2
Günlük değişim
20.02%
Aylık değişim
-1.63%
6 aylık değişim
15.62%
Yıllık değişim
7.89%
21 Eylül, Pazar