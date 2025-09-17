Валюты / ONFOW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ONFOW: Onfolio Holdings Inc - Warrant
0.2000 USD 0.0345 (20.85%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONFOW за сегодня изменился на 20.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1520, а максимальная — 0.2000.
Следите за динамикой Onfolio Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.1520 0.2000
Годовой диапазон
0.0895 0.3323
- Предыдущее закрытие
- 0.1655
- Open
- 0.1520
- Bid
- 0.2000
- Ask
- 0.2030
- Low
- 0.1520
- High
- 0.2000
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 20.85%
- Месячное изменение
- -4.03%
- 6-месячное изменение
- 12.80%
- Годовое изменение
- 5.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.