ONFOW: Onfolio Holdings Inc - Warrant

0.2050 USD 0.0342 (20.02%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ONFOW a changé de 20.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2050 et à un maximum de 0.2050.

Suivez la dynamique Onfolio Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2050 0.2050
Range Annuel
0.0895 0.3323
Clôture Précédente
0.1708
Ouverture
0.2050
Bid
0.2050
Ask
0.2080
Plus Bas
0.2050
Plus Haut
0.2050
Volume
2
Changement quotidien
20.02%
Changement Mensuel
-1.63%
Changement à 6 Mois
15.62%
Changement Annuel
7.89%
20 septembre, samedi