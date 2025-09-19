KurseKategorien
ONFOW: Onfolio Holdings Inc - Warrant

0.2050 USD 0.0342 (20.02%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONFOW hat sich für heute um 20.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2050 bis zu einem Hoch von 0.2050 gehandelt.

Verfolgen Sie die Onfolio Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2050 0.2050
Jahresspanne
0.0895 0.3323
Vorheriger Schlusskurs
0.1708
Eröffnung
0.2050
Bid
0.2050
Ask
0.2080
Tief
0.2050
Hoch
0.2050
Volumen
2
Tagesänderung
20.02%
Monatsänderung
-1.63%
6-Monatsänderung
15.62%
Jahresänderung
7.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K