Valute / ONFOW
ONFOW: Onfolio Holdings Inc - Warrant
0.2050 USD 0.0342 (20.02%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONFOW ha avuto una variazione del 20.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2050 e ad un massimo di 0.2050.
Segui le dinamiche di Onfolio Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.2050 0.2050
Intervallo Annuale
0.0895 0.3323
- Chiusura Precedente
- 0.1708
- Apertura
- 0.2050
- Bid
- 0.2050
- Ask
- 0.2080
- Minimo
- 0.2050
- Massimo
- 0.2050
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 20.02%
- Variazione Mensile
- -1.63%
- Variazione Semestrale
- 15.62%
- Variazione Annuale
- 7.89%
21 settembre, domenica