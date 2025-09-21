Dövizler / NXPLW
NXPLW: NextPlat Corp - Warrants
0.0485 USD 0.0006 (1.22%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXPLW fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0323 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0485 aralığında işlem gördü.
NextPlat Corp - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0323 0.0485
Yıllık aralık
0.0320 0.3540
- Önceki kapanış
- 0.0491
- Açılış
- 0.0323
- Satış
- 0.0485
- Alış
- 0.0515
- Düşük
- 0.0323
- Yüksek
- 0.0485
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- -1.22%
- Aylık değişim
- -23.02%
- 6 aylık değişim
- -70.94%
- Yıllık değişim
- -80.83%
21 Eylül, Pazar