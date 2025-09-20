CotationsSections
NXPLW: NextPlat Corp - Warrants

0.0485 USD 0.0006 (1.22%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NXPLW a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0323 et à un maximum de 0.0485.

Suivez la dynamique NextPlat Corp - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0323 0.0485
Range Annuel
0.0320 0.3540
Clôture Précédente
0.0491
Ouverture
0.0323
Bid
0.0485
Ask
0.0515
Plus Bas
0.0323
Plus Haut
0.0485
Volume
4
Changement quotidien
-1.22%
Changement Mensuel
-23.02%
Changement à 6 Mois
-70.94%
Changement Annuel
-80.83%
20 septembre, samedi