NXPLW: NextPlat Corp - Warrants
0.0491 USD 0.0008 (1.60%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXPLW de hoy ha cambiado un -1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0491, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0491.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NextPlat Corp - Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.0491 0.0491
Rango anual
0.0320 0.3540
- Cierres anteriores
- 0.0499
- Open
- 0.0491
- Bid
- 0.0491
- Ask
- 0.0521
- Low
- 0.0491
- High
- 0.0491
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -1.60%
- Cambio mensual
- -22.06%
- Cambio a 6 meses
- -70.58%
- Cambio anual
- -80.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B