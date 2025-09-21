Valute / NXPLW
NXPLW: NextPlat Corp - Warrants
0.0485 USD 0.0006 (1.22%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXPLW ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0323 e ad un massimo di 0.0485.
Segui le dinamiche di NextPlat Corp - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0323 0.0485
Intervallo Annuale
0.0320 0.3540
- Chiusura Precedente
- 0.0491
- Apertura
- 0.0323
- Bid
- 0.0485
- Ask
- 0.0515
- Minimo
- 0.0323
- Massimo
- 0.0485
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- -23.02%
- Variazione Semestrale
- -70.94%
- Variazione Annuale
- -80.83%
21 settembre, domenica