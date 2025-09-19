通貨 / NXPLW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NXPLW: NextPlat Corp - Warrants
0.0485 USD 0.0006 (1.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXPLWの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0323の安値と0.0485の高値で取引されました。
NextPlat Corp - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0323 0.0485
1年のレンジ
0.0320 0.3540
- 以前の終値
- 0.0491
- 始値
- 0.0323
- 買値
- 0.0485
- 買値
- 0.0515
- 安値
- 0.0323
- 高値
- 0.0485
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -1.22%
- 1ヶ月の変化
- -23.02%
- 6ヶ月の変化
- -70.94%
- 1年の変化
- -80.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K