FiyatlarBölümler
Dövizler / NVAWW
Geri dön - Hisse senetleri

NVAWW

8.9499 USD 1.4499 (19.33%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVAWW fiyatı bugün 19.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.8500 ve Yüksek fiyatı olarak 8.9999 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
7.8500 8.9999
Yıllık aralık
1.1000 11.0000
Önceki kapanış
7.5000
Açılış
7.9000
Satış
8.9499
Alış
8.9529
Düşük
7.8500
Yüksek
8.9999
Hacim
30
Günlük değişim
19.33%
Aylık değişim
59.82%
6 aylık değişim
124.31%
Yıllık değişim
517.23%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%