8.9499 USD 1.4499 (19.33%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NVAWW a changé de 19.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.8500 et à un maximum de 8.9999.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
7.8500 8.9999
Range Annuel
1.1000 11.0000
Clôture Précédente
7.5000
Ouverture
7.9000
Bid
8.9499
Ask
8.9529
Plus Bas
7.8500
Plus Haut
8.9999
Volume
30
Changement quotidien
19.33%
Changement Mensuel
59.82%
Changement à 6 Mois
124.31%
Changement Annuel
517.23%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%