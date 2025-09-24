Divisas / NVAWW
NVAWW
8.9499 USD 1.4499 (19.33%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVAWW de hoy ha cambiado un 19.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.8500, mientras que el máximo ha alcanzado 8.9999.
Rango diario
7.8500 8.9999
Rango anual
1.1000 11.0000
- Cierres anteriores
- 7.5000
- Open
- 7.9000
- Bid
- 8.9499
- Ask
- 8.9529
- Low
- 7.8500
- High
- 8.9999
- Volumen
- 30
- Cambio diario
- 19.33%
- Cambio mensual
- 59.82%
- Cambio a 6 meses
- 124.31%
- Cambio anual
- 517.23%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%