NVAWW

8.9499 USD 1.4499 (19.33%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVAWW за сегодня изменился на 19.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.8500, а максимальная — 8.9999.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
7.8500 8.9999
Годовой диапазон
1.1000 11.0000
Предыдущее закрытие
7.5000
Open
7.9000
Bid
8.9499
Ask
8.9529
Low
7.8500
High
8.9999
Объем
30
Дневное изменение
19.33%
Месячное изменение
59.82%
6-месячное изменение
124.31%
Годовое изменение
517.23%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%