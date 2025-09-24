Валюты / NVAWW
NVAWW
8.9499 USD 1.4499 (19.33%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVAWW за сегодня изменился на 19.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.8500, а максимальная — 8.9999.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.8500 8.9999
Годовой диапазон
1.1000 11.0000
- Предыдущее закрытие
- 7.5000
- Open
- 7.9000
- Bid
- 8.9499
- Ask
- 8.9529
- Low
- 7.8500
- High
- 8.9999
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 19.33%
- Месячное изменение
- 59.82%
- 6-месячное изменение
- 124.31%
- Годовое изменение
- 517.23%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%