NVAWW

8.9499 USD 1.4499 (19.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVAWW hat sich für heute um 19.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.8500 bis zu einem Hoch von 8.9999 gehandelt.

Tagesspanne
7.8500 8.9999
Jahresspanne
1.1000 11.0000
Vorheriger Schlusskurs
7.5000
Eröffnung
7.9000
Bid
8.9499
Ask
8.9529
Tief
7.8500
Hoch
8.9999
Volumen
30
Tagesänderung
19.33%
Monatsänderung
59.82%
6-Monatsänderung
124.31%
Jahresänderung
517.23%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%