NUKKW: Nukkleus Inc - Warrants

0.1725 USD 0.0185 (12.01%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NUKKW fiyatı bugün 12.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1486 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2008 aralığında işlem gördü.

Nukkleus Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.1486 0.2008
Yıllık aralık
0.0068 0.6400
Önceki kapanış
0.1540
Açılış
0.1589
Satış
0.1725
Alış
0.1755
Düşük
0.1486
Yüksek
0.2008
Hacim
146
Günlük değişim
12.01%
Aylık değişim
33.00%
6 aylık değişim
115.09%
Yıllık değişim
1089.66%
21 Eylül, Pazar