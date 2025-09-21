NUKKW fiyatı bugün 12.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1486 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2008 aralığında işlem gördü.

Nukkleus Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.